La candidate à la présidence de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, compte remercier son compatriote Martin Selmayr, le très controversé secrétaire général de l'institution, si elle est confirmée mardi par le Parlement européen , ont indiqué lundi deux sources à l'AFP. L'actuelle ministre allemande de la Défense, 60 ans, proche de la chancelière Angela Merkel, se soumet mardi au vote des eurodéputés à Strasbourg et espère devenir la première femme à la tête de la Commission.

Lors d'une réunion lundi avec les eurodéputés de droite du PPE, sa famille politique, Mme von der Leyen a déclaré qu'elle serait la seule Allemande à la tête de la Commission européenne si elle remportait le vote mardi, a indiqué une première source.

"Il y a une règle non écrite qui fait que l'on ne peut pas avoir deux personnes de la même nationalité en position de pouvoir à la Commission européenne", a-t-elle dit, selon une deuxième source.

Son compatriote Martin Selmayr, nommé dans des conditions controversées au sommet de l'administration européenne, devra alors quitter son poste si Mme von der Leyen est élue.

Le Parlement européen a voté une résolution demandant son départ et la médiatrice de l'UE a remis un rapport très critique sur les conditions de sa nomination. Mme von der Leyen avait été interrogée sur ses intentions par l'élu européen Sven Giegold lors de son audition par le groupe des Verts et avait éludé la question. "Ursula von der Leyen n'a pas répondu à la demande de savoir si Martin Selmayr serait dans son équipe. Sa non réponse nourrit les rumeurs qui veulent qu'il conserve une fonction de pouvoir", avait déploré l'élu sur son compte twitter.

Martin Selmayr avait été promu le 21 février 2018 au poste de secrétaire général, poste le plus élevé de l'administration de la Commission, qui n'avait fait l'objet d'aucun affichage. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait averti que son maintien à cette fonction dépendrait de la décision de son successeur.