Face à une pression migratoire orchestrée récemment par la Turquie à ses frontières, la Grèce a adopté des mesures fermes destinées à rétablir l’ordre, mais qui soulèvent des questions du point de vue du respect du droit européen, des droits de l’homme et de la Convention relative au statut des réfugiés. Invoquant une “circonstance exceptionnelle” et une menace asymétrique pour la sécurité nationale”, le gouvernement grec a adopté, le 2 mars, un décret par lequel il a suspendu “l’introduction de demandes d’asile par des personnes entrant illégalement dans le pays” pendant (au moins) un mois à partir du 1er mars. “Ces personnes seront renvoyées, sans enregistrement, dans le pays de départ ou d’origine”, lit-on.

Dans ce contexte sensible, la Commission, pourtant gardienne des traités européens, joue la montre et rechigne à se prononcer sur la légalité de cette décision, même si Ylva Johansson, commissaire des Affaires intérieures, a exigé jeudi, alors qu’elle était en visite à Athènes, le respect des droits de l’homme et du droit à l’asile, dénonçant implicitement cette mesure. Les ONG et le Haut commissariat pour les réfugiés pointent une décision illégale. La Grèce, elle, invoque son droit d’adopter des mesures d’urgence en matière de migration. Qu’en est-il ?

1 Le droit européen autorise-t-il la Grèce à suspendre les demandes d’asile?

“Non”, tranche Philippe Dam, directeur du plaidoyer de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch. “Il n’y a aucune possibilité (légale) pour la Grèce de suspendre le droit d’asile”, renchérit Philippe De Bruycker, spécialiste du droit européen de la migration à l’ULB.

Certes, le paragraphe 3 de l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’UE stipule qu’en cas “d’afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés”. “Des mesures exceptionnelles peuvent être prises, mais celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des droits de base des demandeurs d’asile”, précise M. Dam.

En ce sens, le droit primaire – les traités européens, dont les règles du droit d’asile énoncées à l’article 78 , paragraphe 1 du Traité de Rome, y compris la convention de Genève et autres traités relatifs aux droits de l’homme – doit être respecté. Le paragraphe 3 de l’article 78 a été utilisé pour la première fois lors de la crise migratoire de 2015. L’UE avait alors tenté de relocaliser des réfugiés depuis la Grèce dans tous les Etats membres. Une mesure exceptionnelle donc, mais qui préservait le droit des migrants à prétendre à une protection internationale.

Même constat pour la directive de 2001 relative à des normes en cas d’afflux massif de personnes déplacées. “Si elle est activée par le Conseil de l’UE, elle permet de ne plus examiner individuellement les demandes d’asile, mais de donner un statut global de protection à l’ensemble des individus”, note M. De Bruycker. Dans la situation actuelle à la frontière greco-turque, “il n’y a pas d’afflux massif de migrants et il n’y a pas eu une décision du Conseil. Même s’il y en avait eu une, cela n’aurait pas permis de refuser collectivement la protection, comme le fait la Grèce, mais de l’accorder collectivement”.

2 Quid de la Convention de Genève ?

Athènes a tenté d’argumenter que la Convention de Genève a un “champ d’application individuel” et n’est pas adaptée à un tel contexte de déplacement massif de populations. Néanmoins, le drame de la Deuxième guerre mondiale, synonyme de 30 millions de déplacés de force, et les flux de réfugiés pendant la guerre froide sont autant de phénomènes qui ont incité les Nations unies à poser, en 1951, les fondations du droit des personnes exposées à de persécutions et des violences. Sa portée fut élargie en 1967, alors que le Vieux continent était marqué par des mouvements migratoires causées par la répression des régimes communistes en Europe de l’Est.

Cette Convention, qui oblige tous les Etats membres de l’UE, définit les droits des réfugiés, dont celui de déposer une demande d’asile indépendamment de la manière, légale ou pas, dont ils ont pénétré sur le territoire–, ainsi que les obligations juridiques des États pour assurer leur protection. Aucune disposition n’est prévue pour déroger à ces principes.

3 La Grèce peut-elle renvoyer des migrants en Turquie sur base du décret ?

En principe, les personnes demandant une protection au sein de l’UE ne peuvent être expulsées sans qu’un examen individuel de leur demande d’asile ait eu lieu. Mais sur base du décret adopté le 2 mars, la Grèce s’estime en droit de renvoyer en Turquie toute personne ayant traversé illégalement sa frontière. Car, dépourvue de la possibilité de prétendre au statut de demandeur d’asile, celle-ci est de facto un criminel. Tout migrant interpellé en train de “pénétrer illégalement” en Grèce est passible de quatre ans de prison ferme et de 10 000 euros d’amende. Environ 200 migrants ont été détenus et 348 entrées illégales ont été enregistrées depuis le 29 février. Et 44 353 “tentatives de traverser la frontière” ont été bloquées par les forces de l’ordre grecs. Autant de personnes qui n’ont pas eu le droit de déposer une demande d’asile en Grèce où à la frontière greco-turque.

En février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que l’Espagne n’avait pas bafoué les droits humains en expulsant à chaud, sans la moindre décision administrative ou judiciaire, deux migrants de son enclave de Melilla, dans le nord du Maroc. La Cour reprochait aux migrants de “recourir à la force” pour pénétrer irrégulièrement sur le territoire où ils voulaient déposer leur demande d’asile. Il est difficile d’évaluer pour l’heure si cette décision peut s’appliquer au cas grec.“Il faut qu’il y ait eu une tentative de franchir la frontière irrégulièrement. Il faut prouver une attaque de la part d’un groupe de migrants. Dans le cas actuel on ne sait pas qui est à l’origine des violences rapportées. Et il faut que le pays vers lequel on repousse les migrants soit considéré comme un pays sur, comme l’a été le Maroc dans la décision de février”, explique par exemple M. De Bruycker.

La Turquie est-elle alors un pays sur ? La réponse fait débat depuis près de quatre ans. L’UE considère que oui. C’est là toute la base de l’accord passé avec Ankara en 2016, qui consisté à renvoyer en Turquie les migrants irréguliers et même des réfugiés ayant pénétré irrégulièrement en Grèce. Mais ce, toujours après l’examen de leurs demandes d’asile.

Les ONG réfutent, elles, l’idée que la Turquie soit un pays tiers sûr. Le principe fondamental de la Convention de Genève est le non-refoulement, selon lequel un réfugié ne devrait pas être renvoyé dans un pays où il a des raisons de craindre la persécution. Selon M. Dam, “la situation des Syriens en Turquie est compliquée. Ils sont censés se voir attribuer un statut de protection temporaire, très difficile et contraignant à obtenir. Beaucoup de personnes n’ont pas pu l’obtenir et n’ont donc pas d’accès au travail, à un logement, à une éducation. Les autres nationalités – les Afghans, Iraniens, Irakiens – ne disposent, eux, d’aucun droit en Turquie”.

Quoi qu'il en soit, “en réalité, cela fait des années qu’on documente des cas d’arrestation, de violence, de confiscation d’objets personnels et d’expulsion des migrants, en groupe, vers le territoire turc, sans possibilité de déposer une demande d’asile. Il est important que les Etats membres ouvrent les yeux sur cette pratique illégale et injustifiable”, insiste M. Dam. Le gouvernement grec cherche aujourd’hui à justifier ces pratiques juste parce qu’il ne peut pas les cacher”.