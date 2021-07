Dans un communiqué, le "groupe de travail mondial pour les médias publics", qui rassemble les diffuseurs publics ABC (Australie), ZDF (Allemagne), France Télévisions, la BBC (Royaume-Uni), RNZ (Nouvelle-Zélande), SVT (Suède), CBC/Radio-Canada et KBS (Corée du Sud), a dénoncé "les attaques envers les journalistes et envers l'indépendance éditoriale et financière des médias publics" slovènes.

Ils s'appuient sur un rapport publié en juin par des ONG de défense de la liberté de la presse et organisations de journalistes, évoquant des efforts de plus en plus systématiques visant à affaiblir les médias critiques en Slovénie.

"Outre les difficultés et les menaces budgétaires, le personnel du diffuseur public est victime de harcèlement à répétition" et des femmes journalistes "ont confié avoir reçu des menaces de viol ou de mort", relève le groupe de travail pour les médias publics, dont les membres se disent "vivement préoccupés par les conclusions de ce rapport" et appellent à préserver l'indépendance des médias slovènes.