Le sommet européen lors duquel les chefs d’État et de gouvernement de l’Union devaient tenter de définir le cadre budgétaire européen 2021-2027 a débuté ce jeudi à Bruxelles… sans que l’on sache encore quand, ni comment il se terminera. Le président du Conseil européen, Charles Michel, espère que sa proposition de compromis - un budget de 1 094 milliards d’euros pour sept ans, soit 1,074 % du revenu national brut de l’Union - pourra servir de base à un accord qui doit être conclu à l’unanimité.

La partie s’annonçait particulièrement serrée, tant sont grandes les divergences entre les différents "camps". Les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que ceux du Sud s’opposent à ce que l’on coupe trop largement dans les fonds dédiés à la politique de cohésion. La France, de son côté, est à la tête de ceux qui s’opposent à ce que l’on sabre dans la politique agricole commune. Le clan des "frugaux", les pays nordiques et les Pays-Bas, entendent que le volume du budget ne dépasse pas 1 % du RNB de l’UE. Le Premier ministre néerlandais Rutte (au centre de la photo) a donné le ton en expliquant, à son arrivée, qu’il avait pris un livre (une biographie de Chopin), parce qu’il ne voit pas ce qu’il y a à négocier, la position de son pays étant connue. Et de déclarer qu’il estime "plus facile de former un gouvernement belge que de conclure un accord sur le budget européen" . Le président français Macron a de son côté affirmé que parcourir "le chemin" vers un accord "peut prendre quelques heures, quelques nuits, quelques jours", tandis que le Premier ministre portugais Costa a déclaré être d’une "infinie patience". La Première ministre belge Sophie Wilmès s’est dit prête au compromis et à ce que la Belgique contribue davantage au budget européen "mais de manière équilibrée en fonction des politiques".