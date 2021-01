Entamer une grève de la faim lorsque l’on a 50 ans et déjà subi pas moins de trois embolies pulmonaires, c’est un pari que l’on pourrait qualifier à tout le moins de hasardeux. Mais, face aux risques qu’il court, Stéphane Ravacley ne se démonte pourtant pas. "Mon médecin me dit que je suis fragile, mais je sais que j’ai raison", martèle-t-il à l’AFP. Ce boulanger de Besançon a cessé de s’alimenter le 3 janvier en signe de protestation. Installé dans l’est de la France depuis 22 ans, le patron de la Huche à Pain se bat pour attirer l’attention sur la situation de son apprenti, et espère le sauver de l’expulsion.

Car c’est de cela dont il est question. Laye Fodé Traoré est un jeune homme orphelin, originaire de Guinée. Il quitte le pays qui l’a vu naître par mesure de sécurité, sur les conseils de sa famille d’accueil. Après un périple, malheureusement classique, où Laye Fodé Traoré traverse le Mali, la Libye, la mer Méditerranée en canot gonflable, puis l’Italie, le voici en France.

Mineur lorsqu’il se fait embaucher, en août 2019, il est protégé par la loi qui interdit l’expulsion de mineurs isolés sans papiers. Aujourd’hui majeur, il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.

La préfecture considère qu’il a fourni des papiers non conformes, et qu’il est donc expulsable. L’État casse son contrat et le jeune homme n’est officiellement plus l’apprenti de Stéphane Ravacley.

Inacceptable pour le boulanger. Alors il se bat. Mal rasé, traits tirés, mais la voix de Stéphane ne perd pas en fermeté. "J’ai un certain mental, donc je tiendrai", déclare-t-il à France 3.

Tout est dans la tête, donc. L’artisan ne se laisse aucun répit. Il démarche ses clients, pétition sur le comptoir, puis évoque celle présente sur change.org et sur laquelle on dénombre, à ce jour, plus de 135 000 signataires. Stéphane Ravacley est un homme déterminé et ce n’est pas la faim qui l’arrête. Ce n’est pas la fatigue non plus, ni sa santé. Qu’importe tout cela. Le boulanger n’a qu’un objectif, celui de retrouver la quiétude de son fournil avec son apprenti.