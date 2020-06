Clash entre écologistes (EELV) et socialistes (PS), alliance de toute dernière minute entre La République en marche (LREM) et les Républicains (LR), le second tour des municipales à Strasbourg a pris un tour inattendu le 2 juin dernier. Quatre candidats avaient franchi le seuil des 10 % le 15 mars mais c’est une triangulaire qui se jouera ce dimanche sur fond de grande incertitude quant au taux de participation. Rien ne dit en effet que les électeurs qui s’étaient exceptionnellement peu mobilisés lors d’un premier tour maintenu au tout début du confinement se déplaceront en nombre pour le second.