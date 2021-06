Le Premier ministre social-démocrate suédois Stefan Löfven espérait jusqu’au bout que son allié parlementaire, le Parti de la Gauche, allait revenir à la raison et renoncer à son ultimatum et à sa menace de voter une motion de censure présentée lundi par les Démocrates de Suède, (extrême droite), en vain. Le Parti de la Gauche est demeuré inflexible : "Abandonnez la libéralisation des loyers et nous ne voterons pas la motion de censure", a répété inlassablement sa présidente Nooshi Dadgostar.