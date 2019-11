Le prince Andrew a mis fin à ses engagements publics après avoir accordé une interview calamiteuse sur l'affaire Epstein, a annoncé le Palais de Buckingham. Le membre de la famille royale avait été sévèrement critiqué par la presse britannique après avoir tenu une interview jugée "surréaliste" dans laquelle il s'exprimait pour la première sur l'amitié qui le liait à Jeffrey Epstein, le financier américain, alors qu'il était poursuivi pour exploitation sexuelle de mineures.

"Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du (mien)", et "j'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche", a déclaré le prince dans un communiqué, précisant que la reine lui avait "donné sa permission".



Dans l'interview accordée à la BBC, le prince Andrew, âgé de 59 ans, démentissait les accusations de Virginia Roberts, qui affirme avoir été abusée sexuellement, lorsqu'elle avait 17 ans à Londres, en 2001, puis à deux autres reprises à New York et sur l'île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes. "Je peux catégoriquement, absolument vous dire que ce n'est pas arrivé", a-t-il déclaré lors de l'entretien. En outre, le prince a prétendu que la photo sur laquelle il apparaîssait aux côtés de Virginia Roberts avait été trafiquée.

Plus d'informations à suivre.