Un professeur de sciences islamiques et un auteur gagnant très bien sa vie. Avant de connaître de graves ennuis judiciaires, Tariq Ramadan, mis en examen pour trois viols en France et en Suisse, menait un train de vie aisé. «Les revenus dont je dispose annuellement ça doit être entre 140 000 et 150 000 euros. J’établis une moyenne», a-t-il récemment expliqué aux trois juges d’instruction français en charge de l’information judiciaire.