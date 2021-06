Plus de 500 pompiers ont été mobilisés afin de retirer les arbres tombés et vider les caves inondées. Plusieurs lignes à haute tension aériennes ont été endommagées. Des dizaines de lignes ferroviaires sont hors d'usage en raison d'arbres qui ont chuté ou de systèmes de signalisation en panne. Plusieurs ruisseaux et rivières menacent de déborder en raison des précipitations.

Une maison de deux étages située près de Pilsen (ouest) a pris feu à la suite d'un coup de foudre. Les habitants ont réussi à fuir et n'ont pas été blessés.