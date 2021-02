L'hiver est bien loin d'être fini en Europe. Aux Pays-Bas, des précipitations hivernales sont attendues dès ce samedi soir, et ce, partout dans le pays. La neige continuera à tomber toute la nuit et ce dimanche, pouvant provoquer une couche de 30 cm par endroit.

Face à cette tempête de neige, qualifiée d'"historique" par le site météorologique néerlandais Weer.nl, tout le pays est en état d'alerte rouge.

Et en Belgique?

Si une tempête d'une telle intensité n'est pas attendue en Belgique, une chute des températures et quelques centimètres de neige sont tout de même à prévoir dans les prochains jours. Quelques flocons et de la pluie verglaçante sont attendus ce dimanche sur tout le pays.

Des températures glaciales et des vents de forte intensité sont également attendus. Pour éviter les risques d'accident, il a donc été demandé aux Néerlandais de rester un maximum à l'intérieur, dans la mesure du possible. Les centres de testing et de vaccination ont par ailleurs été fermés, contraignant plus de 40.000 personnes à reporter leur rendez-vous.Néanmoins, les Néerlandais ne pourront pas profiter des joies hivernales sans restrictions: les règles relatives à la pandémie de coronavirus restant en vigueur, les batailles de boules de neige ne sont autorisées que dans le cercle restreint de la famille.