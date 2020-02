En raison de la tempête Dennis, des centaines de vols ont été annulés ce week-end en Grande-Bretagne. Parmi ceux-ci figurent des dizaines de milliers de passagers de compagnies aériennes telles qu'Easyjet et British Airways.

Les météorologues prennent en compte les nouvelles inondations dues aux fortes précipitations, qui pourraient affecter des centaines de foyers. La tempête Dennis pourrait également provoquer des perturbations dans les transports ferroviaires, routiers et électriques.

La semaine dernière, la tempête Ciara a causé beaucoup de dégâts dans le pays. Les météorologues estiment que Dennis est plus dangereux que Ciara. Dans certaines régions, la nouvelle tempête provoquerait en un ou deux jours autant de précipitations que celles qui se produisent normalement en un mois. Comme le sol est encore saturé en de nombreux endroits, les conséquences pourraient être plus graves selon les experts.

Selon les météorologues, la tempête Dennis va se renforcer au cours de la journée de samedi et se déchaîner jusqu'à dimanche soir. Le Pays de Galles et le nord et le sud-ouest de l'Angleterre, en particulier, devront faire face à la tempête.