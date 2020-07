Tendues, les négociations du budget européen et du plan de relance jouent les prolongations Europe Olivier le Bussy

Ténu est le fil qui mène à un compromis à l’unanimité des Vingt-sept sur le cadre budgétaire européen 2021-2027 et sur le plan de 750 milliards destiné à relancer l’économie européenne, ébranlée par la pandémie de Covid-19. Ténu et fragile, tant sont nombreuses, importantes et persistantes les divergences entre Etats membres qui barrent la voie à un accord. Ténu, mais pas encore rompu.