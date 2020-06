Le procureur de la Cour suprême espagnole a annoncé lundi que celle-ci s’est saisie d’une enquête du bureau anticorruption qui vise à établir la possible implication de Juan Carlos Ier, "roi émérite" d’Espagne, depuis qu’il a cédé le flambeau à son fils Felipe VI, il y a six ans. Les délits présumés dans ce volet d’une enquête plus large, menée par le procureur anticorruption, sont ceux de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.