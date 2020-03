Trois détenus ont été retrouvés morts, ce mardi matin, dans leur cellule de la prison de Rieti, à 70 kilomètres au nord-est de Rome, où a eu lieu une révolte déclenchée par l'épidémie de coronavirus.

En tout, 10 prisonniers sont décédés dans les prisons italiennes, dont sept à Modène (Nord), depuis le début dimanche de ce mouvement de révolte déclenché par l'inquiétude sur l'épidémie et l'annulation des parloirs pour les familles. "À Rieti, trois détenus ont été retrouvés sans vie ce matin (mardi), les premières constatations suggérant que les décès pourraient avoir été causés par la prise imprudente de médicaments dérobés lors du soulèvement d'hier à l'infirmerie", annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Un autre prisonnier est mort à la prison de Modène "vraisemblablement des suites d'une overdose de drogue", ajoute le ministère, qui précise que le détenu "avait été hospitalisé dans un état grave". Six autres détenus sont morts pendant ou après les affrontements survenus dimanche dans cette prison Sant'Anna de Modène, après l'annonce des autorités de suspendre les visites familiales et des permissions de sortie pour combattre l'épidémie.

Ces mesures restrictives ont déclenché des soulèvements dans une vingtaine de prisons à travers le pays, de Milan à Palerme en passant par Rome et Naples, qui avait "pris fin presque partout", a précisé mardi le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice et les médias rapportaient encore des troubles mardi à Bologne, où les prisonniers occupent certaines sections de la prison ainsi qu'à Caltanissetta et Enna (Sicile), Pescara (centre) et Avellino (Sud), avec des groupes de détenus qui refusent de retourner dans leurs cellules.

À Foggia (Sud), 50 prisonniers évadés ont été repris et 22 sont toujours recherchés, selon les médias.

Les autorités sanitaires italiennes ont annoncé la distribution à partir de mardi de "100.000 masques" dans les prisons et le montage de 80 tentes pour filtrer les entrées des prisonniers et détecter d'éventuels cas de coronavirus.