Krestina, Angelina et Maria vivaient en enfer. Il y a un an, le 27 juillet, elles ont assassiné leur bourreau de père, Mikhaïl Khatchatourian, armées d’un couteau, d’un marteau et d’une bombe lacrymogène. Les trois adolescentes russes, alors âgées de 19, 18 et 17 ans, sont devenues, depuis, des symboles de la lutte contre les violences domestiques dans un pays qui, afin d’éviter la "destruction de la famille", a dépénalisé, en 2017, les actes de violence n’entraînant pas d’hospitalisation. Une manifestation de soutien aux trois sœurs, assignées à résidence en attente de leur procès après avoir passé deux mois en prison, a été programmée ce samedi à Moscou, tandis qu’une pétition en ligne signée par près de 250 000 personnes appelle à la mansuétude des juges.