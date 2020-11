Plusieurs responsables politiques européens se sont exprimés sur l'attaque, vraisemblablement terroriste, qui est toujours en cours à Vienne, en Autriche.



Le chancelier autrichien Sebastian Kurz condamne "une attaque terroriste répugnante"

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a condamné lundi soir "une attaque terroriste répugnante" à Vienne, alors que plusieurs assaillants étaient toujours actifs en six lieux de la capitale autrichienne lundi soir. Selon la police, deux personnes ont perdu la vie, dont un suspect. Au moins quinze personnes ont été admises à l'hôpital. Parmi les blessés, figure un policier. L'Autriche vit "des heures difficiles", a reconnu le chancelier alors que les attaques sont toujours en cours et que la police prie les résidents de rester à l'abri.

"Notre police va agir de manière résolue contre les assaillants de cette attaque terroriste abominable", a fait savoir M. Kurz sur Twitter. "Tout le pays est victime", a-t-il déploré.

Alexander De Croo "choqué et attristé" exprime sa "solidarité" au chancelier autrichien

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo (Open Vld), s'est dit lundi "choqué et attristé par l'attaque terroriste horrifiante" toujours en cours lundi soir dans la capitale autrichienne Vienne. Il présente ses condoléances aux victimes et à leurs proches. Le Premier ministre belge fait part de sa "solidarité" avec la population de Vienne et d'Autriche. "Nous n'allons jamais céder à la terreur", assure encore le libéral en s'adressant au chancelier autrichien Sebastian Kurz.

La police de Vienne a confirmé lundi soir via le réseau social Twitter des attaques à six endroits différents perpétrées par plusieurs suspects armés à partir de 20h00, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Un suspect a été abattu.



"Nous ne céderons rien", assure Macron

"Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien", a commenté lundi soir le président Emmanuel Macron après l'annonce de la fusillade mortelle dans le centre de Vienne.

"Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien (...). Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien", a tweeté le chef de l'Etat en français puis en allemand.



L'UE "condamne avec force" un "acte lâche" déclare Charles Michel

L'Union européenne "condamne avec force" l'"horrible attaque" survenue lundi soir à Vienne, a déclaré dans un tweet le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant "un acte lâche".

"L'Europe condamne avec force cet acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines. Mes pensées vont aux victimes et aux habitants de Vienne après l'horrible attaque de ce soir. Nous sommes aux côtés de l'Autriche", écrit le responsable qui représente les 27.