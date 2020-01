Un peu plus d'un Allemand sur cinq estime que l'Holocauste joue un trop grand rôle dans la façon dont le pays gère son passé, selon un sondage de l'institut de recherches YouGov réalisé à la demande de l'agence dpa.

Dans ce sondage, 22% des répondants ont répondu positivement à la question de savoir si les commémorations de la persécution des Juifs par les nazis prenaient trop de place par rapport à d'autres thèmes. Inversement, 24% estiment que plus doit être fait pour se rappeler du génocide, alors que 45% pensent que le traitement actuel de ce pan sombre de l'histoire allemande est adéquat.

Parmi les répondants qui disent soutenir le parti d'extrême-droite AfD, 56% considèrent que l'on attache trop d'importance au souvenir de la Shoah. Les votants déclarés des autres partis représentés au parlement sont majoritairement satisfaits du traitement qui a cours.

Lundi, cela fera exactement 75 ans que la Russie a libéré le camp de concentration d'Auschwitz. Au moins 1,1 million de personnes ont perdu la vie dans ce camp polonais pendant la Seconde guerre mondiale, principalement des Juifs.

La classe politique allemande a réagi au sondage. La vice-présidente du groupe parlementaire SPD (socialiste) Eva Högl a ainsi rappelé qu'il était "une responsabilité historique" de se souvenir "des actes odieux des Allemands" pendant l'Holocauste. Son homologue libéral, Stephan Thomae, a quant à lui souligné que l'antisémitisme demeurait un important problème dans le pays. "L'assassinat de millions de Juifs ne peut être oublié."

Même l'AfD, par la voix de Beatrix von Storch, a affirmé que "l'injustice et les souffrances de millions de personnes dont Auschwitz est devenu le synonyme ne pourront jamais être oubliées". Il y a quelques temps, le leader de l'AfD d'alors, Alexander Gauland, avait déclaré qu'Hitler et les nazis n'étaient que "du pipi de chat" dans les "plus de 1.000 ans de la célèbre histoire d'Allemagne". Des propos qu'il avait ensuite qualifiés de politiquement peu avisés.