Les passagers d’un vol entre Lisbonne et Valence ont dû prendre leur mal en patience et espèrent une indemnisation.

Voir son vol retardé de plusieurs heures, ce n’est jamais gai. Mais quand on doit attendre un message du commandant de bord pour avoir une explication, cela a de quoi irriter certains. Le 21 janvier dernier, Eric Léonard et son épouse Véronique devait prendre un vol Ryanair depuis Lisbonne, vers Valence. “Notre vol était prévu à 7h50, mais nous n’avons pu embarquer que vers 15h, raconte-t-il. Notre avion était reporté d’une heure, toutes les heures, sans qu’on sache vraiment la raison de notre attente sur place.”

C’est en embarquant dans l’avion que le pilote a pu leur donner une explication. “Il nous a dit très honnêtement qu’il n’avait pas pu partir plutôt car il dormait, sourit-il. Je ne le blâme pas, c’est une raison légale, les pilotes ont besoin et doivent prendre un certain nombre d’heures de repos tous les jours.”

Et si le pilote a dû prolonger ses heures de repos, c’est à cause d’un retard de son avion de la veille. “À cause de la tempête qui a touché l’est de l’Espagne, son avion de la veille est arrivé à Valence vers 23 heures au lieu de 19 heures. Il a donc fallu qu’il rattrape ses heures de sommeil le lendemain matin, et n’a pu décoller que vers 10 ou 11 heures pour venir nous chercher à Lisbonne.”

Pas de paresse donc de la part du pilote qui a respecté les règles en vigueur, pour la sécurité de ces passagers. Reste qu’Eric et ses compagnons d’infortunes se posent quelques questions sur l’organisation chez Ryanair. “Je dirais que c’est du Ryanair à 100 %, lance-t-il. Pendant notre attente, nous avons reçu un voucher de 4€ par personne pour boire et manger, et on nous a donné des formulaires à remplir pour pouvoir réclamer une indemnisation. Dans notre cas, c’est tout de même 250€ euros par personne !”

Sauf que si le personnel de Ryanair a distribué les papiers, cela ne donne en fait aucune garantie de remboursement. “J’ai reçu un mail en retour, en anglais, me disant que nous ne pourrions pas être indemnisés, explique Eric. Ryanair évoque un cas de force majeur lié au mauvais temps. Mais il faisait magnifique à Lisbonne ! Qu’il y ait de mauvaises conditions à Valence n’a rien à voir avec mon vol. Je veux bien comprendre la cause du retard, mais ce n’est pas à moi de payer pour un problème d’organisation interne.”

Il ne compte d’ailleurs pas se laisser faire. “J’ai déjà répondu que je n’étais pas d’accord avec leur argument, et j’ai bien relu la loi européenne en matière d’indemnisation. Ils espèrent certainement que la majorité des 200 passagers laissent tomber, mais il ne faut pas compter sur moi.”