Depuis 2014, la commune française de Laigneville, dans le département de l'Oise, mène la guerre aux dépôts de déchets sauvages. Les élus locaux et les citoyens traquent tout comportement incivil en la matière. Outre les classiques amendes, les autorités n'hésitent pas non plus à recourir aux "retours à l'envoyeur" : les déchets sont récupérés dans des camions puis déversés dans la propriété même des contrevenants.

Une telle opération a encore eu lieu lundi. Le maire de la localité, Christophe Dietrich, s'en est félicité sur Facebook. "Retour à l'envoyeur : notre premier gagnant de l'année a trouvé la fève... au moins dix tonnes !!! Nous avons donc livré la galette directement au domicile de ce monsieur qui aura passé sa journée de samedi à déposer ses déchets en pleine nature et à qui nous avons tout redéposé dans son jardin en dix minutes... Plus de dix tonnes de déchets déposés à ses pieds... on fait les cadeaux qu’on peut !"