Ces discussions se seraient étalées sur plusieurs semaines. L’une des premières pistes évoquées concernait uniquement sa sortie du Palais royal, l’ancien souverain ayant de toute manière déjà perdu toutes ses fonctions de représentation et tout droit à une rémunération officielle. Mais la situation de l’ex-roi Juan Carlos était devenue de plus en plus intenable, du fait des multiples révélations, l’impliquant ou le mettant en rapport avec plusieurs cas de corruption et de blanchiment d’argent. Sa sortie "volontaire" du territoire espagnol semblait donc la seule issue possible. Du moins, provisoire. "Il se tient à la disposition de la justice s’il le faut", insiste-t-on dans les milieux de la Maison du roi.

Mardi après-midi, le Premier ministre Pedro Sánchez n’a pas voulu confirmer les détails de ces échanges très discrets entre le gouvernement - ou plutôt une partie de la coalition de gouvernement - et le roi Felipe VI. Mais les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. À droite, le Parti populaire (PP) de Pablo Casado a déclaré "respecter" l’initiative personnelle de l’ex-roi. Cependant, il n’a pas manqué d’attaquer le Premier ministre, le qualifiant de "déloyal" et lui reprochant de ne pas l’avoir consulté dans une affaire d’État de ce niveau. M. Casado a par ailleurs exigé que Pedro Sánchez désavoue les ministres de Podemos - membres de la coalition au pouvoir - afin de protéger la monarchie d’Espagne.

"Une attitude indigne"

Ces derniers, notamment les ministres Pablo Iglesias et Irène Montero, ont qualifié l’attitude de Juan Carlos "d’indigne". "Les citoyens ne veulent plus d’impunité. Les gens ne veulent pas que ce type de comportement échappe à la justice", a déclaré Mme Montero, précisant que ce n’est pas le gouvernement en tant que tel, mais bien le Parti socialiste (PSOE) qui a négocié avec Felipe VI.

Le président de la Catalogne, Joaquim Torra, a quant à lui accusé le leader socialiste de "couvrir la fuite" du roi émérite et demandé l’abdication de Felipe VI. Le Parti nationaliste basque, qui figure normalement comme allié de M. Sánchez, a également critiqué le manque de clarté du Premier ministre. Son porte-parole a réitéré que Juan Carlos Ier "devra répondre de ses actes, qu’ils aient été commis pendant la période où il fut roi ou après avoir cessé de l’être".

D’aucuns rappellent que Juan Carlos de Borbón n’a pas encore été condamné, ni en Espagne, ni en Suisse. Quoi qu’il en soit, il aura quitté le Palais royal après des décennies, dans la foulée d’une érosion totale de son ancien prestige. Résumant la situation, Eduardo Madina, ancien dirigeant du PSOE, a estimé que "c’est plutôt l’Espagne qui avait déjà quitté Juan Carlos il y a quelques années".