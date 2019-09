C’est dans une émotion empreinte de solennité que chaque passager a été accueilli à la descente de l’avion Antonov 148. Sur le tarmac de l’aéroport de Kiev, les visages qui emplissaient les écrans de télévision, les bannières politiques et les bandes-annonces des festivals de cinéma depuis des années sont apparus un à un. Marins, journalistes, militants pro-ukrainiens et simples citoyens emprisonnés en Russie à la suite de procès politisés… Le dernier à s’extirper de la carlingue était aussi le plus célèbre des 35 détenus libérés, le cinéaste de Crimée Oleg Sentsov . Il a directement disparu derrière les caméras et appareils photos de journalistes surexcités.