Nicolas Bardy, un éleveur bovin français dans le département du Cantal, a été condamné par un tribunal à payer une amende de 8 000 euros pour nuisances olfactives liées à ses vaches.

C'est un couple de retraités, qui venaient d'emménager tout près de son exploitation, qui a attaqué l'homme de 39 ans en justice. Les nouveaux voisins étaient visiblement dérangés par les odeurs et la proximité des vaches.

L'éleveur, en plus des milliers d'euros de procédures, s'est vu obligé de faire construire deux nouveaux bâtiments plus éloignés par rapport à ses voisins.

"Au fur et à mesure des procédures, les voisins sont arrivés à nous faire déménager à plusieurs centaines de mètres. Et en plus de nous faire déménager, aujourd’hui, ils vont nous faire payer pour les nuisances olfactives des années passées”, a déclaré, dépité, l’éleveur au micro de TF1. “Cela me met en colère. Les odeurs font partie du folklore et de la campagne”, explique-t-il au quotidien La Montagne.

Une pétition et une cagnotte en ligne on été lancées afin de soutenir l'éleveur... et ses vaches.