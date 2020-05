Dans le nord de l'Italie, dans la province de Trente, un père et son fils se sont fait une bonne frayeur. Cependant, les deux ont eu la meilleure des réactions, puisqu'ils sont restés les plus calmes possibles, malgré le potentiel danger. Si le père avait décidé de courir vers son fils, cela aurait pu effrayer l'ours et le rendre imprévisible.

Le jeune garçon de 12 ans n'est d'ailleurs pas un néophyte. Il avait envie de voir un ours et savait très bien comment réagir lorsque l'on tombe nez-à-nez face à ce genre d'animaux. Il a expliqué à la presse locale qu'il était très heureux d'avoir fait cette rencontre.

D'ailleurs, si cela devait vous arriver, comment réagir face à un ours ? Selon le site Geo.fr, voici quelques-uns des principaux conseils à garder en tête:

- Faire du bruit en promenade, pour que l'ours s'éloigne naturellement de nous tant que c'est possible.

- Eviter de faire la cuisine près de son campement ou garder de la nourriture dans des boîtes non hermétiques (l'ours a un odorat extrêmement développé)

- Rester calme. Partir doucement de là où il se situe s'il montre des signes de stress.

- Si l'ours semble calme, on peut tenter de lui faire peur en se montrant imposant, en agitant les bras, en criant fermement.

- Si l'ours est agressif et qu'on n'a aucun moyen de défense, il faut faire le mort et attendre qu'il s'en aille.