L'eurodéputé grec d'extrême droite Ioannis Lagos, ancien membre du parti néonazi Aube dorée, a été arrêté mardi à Bruxelles après la levée de son immunité parlementaire, a-t-on appris de source policière grecque.

Selon cette source contactée par l'AFP et ayant requis l'anonymat, loannis Lagos, condamné dans son pays à 13 ans et huit mois de réclusion pour "direction d'une organisation criminelle" et visé par un mandat d'arrêt international, "a été arrêté à Bruxelles".