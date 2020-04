Le combattant de l’EI est arrivé par bateau d’Algérie, déjouant les mesures de sécurité et la fermeture des frontières à cause du Covid-19.

Abdel-Majed Abdel Bary, un ex-rappeur londonien et l’un des membres du groupe État islamique (EI) "les plus recherchés d’Europe" selon la police, a été arrêté, mardi, à Almeria en Espagne. L’opération menée avec le MI5 britannique est un succès mais pose la question du retour des djihadistes européens qui ont échappé aux frappes aériennes de la coalition internationale et tentent de revenir au pays.