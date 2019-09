Un F-16 belge s'est crashé en France, dans le Morbihan, apprend-on sur le site de Ouest-France. Les pompiers ont été appelés dans la matinée, vers 10h30. Les secours et la gendarmerie sont sur place. Il apparaît que l'avion se serait crashé lors d'un exercice mais que les pilotes ont réussi à utiliser leur siège éjectable et seraient donc indemnes.

Le porte-parole de la Défense belge, Olivier Severin, indique à La Libre qu'une équipe de l'Aviation Safety Directorate, un service de l'armée en charge de la sécurité aérienne, est en route vers les lieux de l'accident. Il devra faire la lumière sur les raisons du crash et ses conséquences.

Les dernières informations du journal Ouest-France laissent entendre que l'un des pilotes aurait touché des lignes à haute tension. Le corps serait d'ailleurs toujours suspendu à celles-ci, mais on ne peut pas affirmer ou infirmer si le pilote est encore en vie ou non pour le moment. Les dernières informations de la préfecture annoncent qu'il serait blessé.

L'avion a quant à lui touché une habitation lors du crash, sans causer de victime. Sur le site du Télégramme, un habitant témoigne: "Mon épouse se trouvait dans la maison et a entendu une énorme explosion. Elle est sortie et a vu l'avion en feu". Elle est saine et sauve et les habitants du quartier ont été évacués. "L'aile de l'avion a arraché une partie de la toiture, les dégâts sont impressionnants", ajoute-t-il.