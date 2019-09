Un F-16 belge s'est crashé en France, dans le Morbihan. Il effectuait un exercice de navigation au départ de la base aérienne de Florennes, à côté de Namur.

Les deux pilotes sont en vie, mais "légèrement blessés", indique la Défense. Ils ont pu faire usage de leur siège éjectable. L'un des deux militaires s'est toutefois trouvé bloqué sur une ligne à haute tension (250.000 volts), avant d'en être décroché par les services d'intervention.

"Cet avion qui avait décollé de Florennes se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué (Morbihan). Il n'était pas armé et son chargement est en cours d'expertise", indique la préfecture.

Le préfet du Morbihan a déclenché le centre opérationnel départemental (COD) ou "Cellule de crise" à 11h15. Un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place autour du site du crash et la gendarmerie est sur les lieux pour sécuriser la zone. Quarante sapeurs-pompiers et 20 engins de secours ont été mobilisés.

Le porte-parole de la Défense belge, Olivier Severin, précise à La Libre qu'une équipe de l'Aviation Safety Directorate, un service de l'armée en charge de la sécurité aérienne, est en route vers les lieux de l'accident. Il devra faire la lumière sur les raisons du crash et ses conséquences.

"L'aile de l'avion a arraché une partie de la toiture"

Lors du crash, l'avion a touché une habitation, sans faire de victime. Sur le site du Télégramme, un habitant témoigne: "Mon épouse se trouvait dans la maison et a entendu une énorme explosion. Elle est sortie et a vu l'avion en feu". Elle est saine et sauve et les habitants du quartier ont été évacués. "L'aile de l'avion a arraché une partie de la toiture, les dégâts sont impressionnants", ajoute-t-il.