Cet homme de 43 ans, que BFMTV a pu rencontrer, raconte les jours qui ont précédé son hospitalisation fin décembre. Une époque où le coronavirus émergeait à peine en Chine.

Des tests effectués rétrospectivement ont révélé que Amirouche Hammar avait été malade de Covid-19 près d'un mois avant les trois premiers patients officiellement déclarés positifs en France. Devant la caméra de BFMTV, qui diffuse son témoignage ce mardi, le Français raconte comment il est allé aux urgences de l'hôpital Jean-Verdier (Bondy, Seine-Saint-Denis) en fin d'année dernière pour ce qu'il pensait être une grosse grippe. "A 5 heures du matin, j'ai décidé de prendre ma voiture et je suis allé directement à l'hôpital, confie l'homme de 43 ans. J'ai dit 'il faut appeler le médecin tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai des douleurs au thorax, ça coupe le souffle'."

Ces symptômes, Amirouche Hammar les ressent à la fin du mois de décembre. Une époque où seule la Chine semble touchée par l’épidémie de Covid-19. L’OMS n'avait d'ailleurs pas encore déclaré l’existence d’un nouveau coronavirus puisque la communication avait été faite le 12 janvier et le premier mort était annoncé officiellement le lendemain.

Les équipes soignantes de l'hôpital de Bobigny se trouvaient donc face à un véritable mystère quand Amirouche Hammar s'est présenté dans leur service. Le diagnostic fait état d'une infection pulmonaire pour cet homme atteint de diabète et sujet aux allergies. Il a tout de même pu sortir de l'hôpital après trois jours.

"On m'a dit 'ce que vous avez c'est très sérieux'", explique ce père de famille qui, il y a dix jours, a été contacté par le professeur Yves Cohen et qui lui annonçait qu'il avait bien été atteint par le fameux nouveau coronavirus.

Pour établir ce diagnostic, les médecins ont remonté sa trace après que l’échantillon du malade, comme 23 autres, prélevé en décembre dernier au moment de son hospitalisation, a été testé pour le coronavirus. Ses analyses ont confirmé la présence du virus. "On m'a dit 'vous êtes 100% positif au Covid-19'. J'étais surpris quand même, avec les ravages que fait la maladie...."

Et pourtant, Amirouche Hammar n’a aucun lien avec la Chine et n’avait pas voyagé à l’étranger avant de tomber malade en décembre. Les causes de sa contamination restent donc très floues.

Sa femme, employée dans un hypermarché à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, aurait pu avoir ramené le virus chez eux. "On sert des clients qui viennent directement de l'aéroport, avec les valises", explique Fatiha Hammar.