A Paris, la police nationale ne badine pas avec les règles concernant le port du masque buccal. Un homme de 37 ans en a fait les frais lundi matin aux alentours de 10h15 en plein centre de la capitale française. Alors qu'il était sur la route du travail, l'homme décide de s'arrêter pour acheter un pain au chocolat. Après avoir acheté de quoi déjeuner et effectué quelques pas dans la rue, le trentenaire a décidé d'abaisser son masque afin de se remplir l'estomac avec son pain au chocolat (ou sa chocolatine, c'est selon).

C'est alors qu'il croise la route d'un policier plutôt très à cheval sur les règles.

“Il n’a pas voulu du tout comprendre, j’avais encore le papier du pain au chocolat, j’étais en train de mâchouiller. J’avais le masque juste baissé. Quand j’ai vu qu’il allait me verbaliser, je lui ai dit ‘mais vous êtes fou’. Et là, il m’a dit ‘Moi, on ne me traite pas de fou’”, explique David au micro de BFM TV.

Sauf que le policier n'en est pas resté à la verbalisation du contrevenant. Il a en effet ordonné à l'homme de 37 ans de monter dans le combi pour se rendre au commissariat le plus proche de toute urgence comme l'explique toujours David. “On a remonté la rue avec le gyrophare en sens interdit à toute allure. Je savais que c’était disproportionné”, indique-t-il à nos confrères de BFM TV toujours avant de passer 10 minutes dans le commissariat avec pour nouvelle peine une amende pour outrage avant de pouvoir repartir.

“C’est triste et drôle à la fois. Je pense que ce n’était pas responsable. Je m’étais décalé du trottoir, donc je n’étais pas en contact avec d’autres personnes”, ajoute-t-il.

Avant de regagner le chemin qu'il empruntait pour rejoindre son travail, les policiers lui ont signifié qu'il pourrait et écoper d'une contravention de 135 euros pour non-port du masque et de 68 euros pour outrage.