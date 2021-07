Le doute planait depuis plusieurs heures, la police néerlandaise l'a dissipé. Oui, l'homme qui est décédé au cours d'une fusillade à Amsterdam est bien le journaliste judiciaire Peter R. de Vries.

L'homme, relativement inconnu dans notre pays, était le journaliste spécialisé en crimes et faits divers le plus célèbre des Pays-Bas. Son émission "Peter R. de Vries, misdaadverslaggever" (ndlr : Peter R. de Vries, reporter criminel) est restée célèbre pour avoir fait avancer plusieurs affaires et mis au jour des fraudes et des crimes. Après l'arrêt de son émission en 2012, il avait continué à être très actif dans les médias, apparaissant souvent comme "expert" pour commenter des affaires criminelles.

Le journaliste est décédé après avoir été grièvement blessé au cours d'une fusillade qui a éclaté mardi après-midi dans la Lange Leidsedwarsstraat, non loin des studios de RTL Boulevard, où il se trouvait. Même si les internautes l'avaient déjà reconnu sur les vidéos de la fusillade où on le voyait le visage ensanglanté, la police, elle, vient seulement de confirmer officiellement son décès. Elle a par ailleurs appelé d'éventuels témoins à se manifester, histoire de retrouver le plus vite possible l'auteur des tirs.