Un simple logiciel permet de dévoiler les passages sensibles du contrat entre la Commission européenne et AstraZeneca

Europe

BELGA

Certains passages occultés dans le contrat entre la Commission européenne et AstraZeneca, tel que mis en ligne par l'exécutif européen, sont partiellement lisibles malgré tout, via une simple manipulation dans Adobe, indique vendredi le journal allemand Der Spiegel. On apprend ainsi que le montant du contrat est de l'ordre de 870 millions d'euros.