"À 98 ans, on peut être un homme remarquable, comme d'autres peuvent être con à 20 ans"

À Saint-Seurin-sur-l’Isle, petite commune du département de la Gironde, on ne le présente plus depuis bien longtemps. Marcel Berthomé y est maire depuis 1971. Élu sous Pompidou, il compte bien rempiler pour la dixième fois et, à 98 ans, il est candidat pour les six prochaines années.