“Un moment émouvant d’unité”, "à jamais gravée dans nos mémoires” : l’Europe étale son “V-Day” sur trois jours Europe Ch.Ly. (avec AFP) Certains pays, comme la Hongrie, l’Allemagne et la Slovaquie, n’ont pas attendu le jour-J. D’autres, comme la Belgique, ont estimé qu’il valait mieux débuter ce lundi. Mais dans l’ensemble, c’est parti dimanche : les premiers pas de la vaccination contre le Covid-19 de 446 millions d’habitants de l’Union européenne (UE).



© MAXPPP, IMAGO