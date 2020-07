Actuellement directeur politique au sein de ce ministère, M. Moore, qui parle couramment turc, a aussi été conseiller adjoint en matière de sécurité nationale au sein du gouvernement.

Avant de rejoindre la diplomatie britannique, il était déjà membre du renseignement extérieur, appelé Secret Intelligence Service (SIS) ou MI6 et connu dans le monde entier pour le plus célèbre de ses agents, James Bond.

M. Moore avait rejoint en 1987 le MI6, pour qui il avait travaillé au Royaume-Uni et à l'étranger.

"Il revient au SIS (Secret Intelligence Service) avec une expérience considérable et supervisera le travail d'un groupe d'hommes et de femmes dont les efforts inlassables sont rarement vus en public, mais sont essentiels pour la sécurité et la prospérité du Royaume-Uni", a salué le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab dans un communiqué.

Le MI6 joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme international, la prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires, et contre les cyber-attaques visant le Royaume-Uni et ses intérêts.

Richard Moore succèdera à Alex Younger, qui quittera son poste à l'automne, après y avoir passé six ans.

Le patron du MI6 est le seul membre du service dont le nom est public. Comme chaque chef, M. Younger est simplement connu dans son service sous le nom de code "C".

Né en Libye, joueur de golf et amateur de cricket et de rugby, M. Moore est père de deux enfants.