Un nouvel opposant turc est décédé vendredi dans une prison d’Izmir à la suite d’une grève de la faim de 297 jours, annoncent ses avocats en Turquie.

Militant d'extrême-gauche et issu d'un milieu pauvre, Mustafa Koçak réclamait un jugement équitable. Il était déterminé à aller jusqu’au bout. Quelques jours avant sa mort, sa sœur avait reproché au gouvernement turc d’avoir libéré à cause de la pandémie des détenus de droit commun et laissé en prison des détenus comme son frère.





Le 3 avril dernier, la chanteuse principale du célèbre groupe Yorum, Helin Bölek, née en 1992, était décédée chez elle à la suite d’une grève de la faim de 288 jours. Ce jour-là, elle ne pesait plus que trente kilos.

Grup Yorum est un groupe de gauche très populaire dans la communauté kurde et alévie. Il a été créé par des étudiants en 1985 après le coup d'État militaire turc de 1980. Les musiciens ont changé et le groupe a enregistré 23 albums. Mais en 2016, les autorités turques ont interdit au groupe de se produire sur scène, l’accusant d’être révolutionnaire et d’être affilié au DHKP-C, un groupe militant marxiste considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l’Union européenne.



Koçak, vendeur intinérant de métier, était lui emprisonné à perpétuité pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel de la Turquie et d’avoir fourni une arme ayant servi à l’assassinat d’un procureur en 2015, accusations qu’il avait confessées sous la torture et à la suite d'un faux témoignage, disait-il.



Un deuxième membre du groupe Yorum, Ibrahim Gökçek, et plusieurs avocats sont toujours en train de suivre une grève de la faim.