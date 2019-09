Un ferry de la compagnie P&O a été évacué, samedi matin, dans le port de Douvres après la découverte d'un paquet suspect lors d'un contrôle de sécurité, indiquent les médias britanniques. L'incident engendrera des retards.

Les passagers du ferry quittant Douvres à 06h40 (heure anglaise) pour Calais ont été invités à quitter le bateau après la découverte d'un colis suspect. Le personnel non essentiel du bateau a fait de même et le départ du bâtiment a été annulé. Des retards allant jusqu'à deux heures sont prévus samedi matin depuis Douvres, selon P&O.

"Un paquet suspect a été découvert sur l'un de nos navires ce matin, les autorités sont sur place. Tous les passagers et membres de l'équipage non essentiels ont été évacués par précaution", a indiqué P&O sur Twitter. Une autre compagnie de ferries, DFDS, enregistre aussi des retards en raison de l'incident. Un véhicule du service de déminage de l'armée et la police sont intervenus.