Un Président en accusation: retour sur un coup de théâtre au Kosovo et dans tous les Balkans © AFP Europe Jean-Arnault Dérens, correspondant dans les Balkans

Coup de théâtre au Kosovo et dans tous les Balkans. Hashim Thaçi et son bras droit Kadri Veseli sont accusés de "crimes de guerre et crimes contre l’humanité, y compris le meurtre, la disparition forcée, la persécution et la torture". L’acte d’accusation publié mercredi après-midi par les cours spécialisées pour les crimes de guerre de La Haye évoque le meurtre d’une centaine de personnes [...]