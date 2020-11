Les partisans de Thierry Baudet, leader du parti néerlandais d'extrême droite Forum voor Democratie (FVD), tombent des nues ce lundi soir. Le numéro un du parti a démissionné de son poste, vers 18 h 30 via une vidéo sur Twitter suite à un scandale impliquant la section jeunesse du parti JFvD. S’il annonce rester dans le parti par la suite, il n’est plus éligible aux élections parlementaires de mars 2021 en tant que chef de file, et arrive ainsi en bas de la liste.