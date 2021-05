Un suspect mort et six hommes arrêtés après une poursuite policière aux Pays-Bas

Au moins six suspects, dont deux ont été blessés, ont été arrêtés à Broek in Waterland (Hollande du Nord) en relation avec une fusillade et le braquage d'un transport de fonds survenus mercredi après-midi dans le quartier d'Amsterdam-Nord. Selon un porte-parole de la police, un suspect est également décédé.