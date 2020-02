Europe Le trio sulfureux au centre de l’affaire Griveaux Benjamin Masse Correspondant à Paris

Plus le temps passe, plus l’affaire Griveaux prend des allures de film d’espionnage rocambolesque. Outre le rôle-titre, trois personnages y tiennent une place centrale, sans qu’il soit possible pour l’heure de déterminer qui est le chef d’orchestre et qui sont les simples musiciens, jouant une partition écrite pour eux à l’avance.