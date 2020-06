Des chercheurs du Geophysical Journal International ont observé des indices d’activité volcanique dans la région de l’Eifel, située dans l’ouest de l’Allemagne, proche des frontières avec la Belgique et le Luxembourg, comme le signale Sudinfo.

La dernière éruption dans l’Eifel a eu lieu il y a plus de 11.000 ans.

Des géologues ont pourtant récemment étudié des dégagements de fumée et une activité sismique sous le lac de Laach situé dans un cratère volcanique.



D’après les chercheurs, la région serait sujette à une élévation inhabituelle de 1mm par an. "Aucune région ne présente un tel niveau d’élévation verticale", explique Corné Kreemer, un des auteurs de l’étude, dans Newsweek.

L’explication la plus probable serait la présence de roches plus chaudes qui montent vers la surface de la Terre et qui provoqueraient dès lors des mouvements.

Selon Corné Kreemer, il faut "s’attendre à une activité future" dans la région: "Si quelque chose devait se passer dans une zone aussi densément peuplée, cela pourrait être catastrophique", avertit-il.



Il précise toutefois que rien n'indique actuellement qu'une éruption volcanique soit imminente voire même qu'elle se produise tout court.