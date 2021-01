Plusieurs personnes ont été blessées mardi lors d'une attaque au couteau présumée près de la gare de Francfort en Allemagne, a déclaré un porte-parole de la police. "Une altercation, qui aurait impliqué un couteau, a eu lieu vers 09h00", a ajouté le porte-parole, précisant qu'un suspect avait été interpellé.

La police n'a pas donné plus d'informations sur le nombre de blessés. Selon les médias locaux, certaines victimes ont subi des blessures graves mais non mortelles et ont été emmenées à l'hôpital.

Le contexte de l'incident n'est pas clair.