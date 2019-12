Pour son premier Noël en tant qu'eurodéputée, Manon Aubry a reçu de nombreux cadeaux.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la députée française expose les différents présents que les lobbies ont glissé sous son sapin.

''Pour Noël, on a reçu plein de cadeaux, et mon cadeau préféré, c’est cette belle bouteille de champagne venue tout droit de Russie. C’est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille. Et on a, de la part de l’ambassade de Russie, une belle photo de Vladimir", explique la députée faussement ravie pour "démontrer l'omniprésence et l'influence des lobbies" au Parlement européen.

Comme l'indiquent nos confrères de franceinfo, les députés européens sont censés déclarer tous ces cadeaux, mais la liste publique en recense seulement un peu plus de 50 sur les cinq dernières années.

Suite à la publication de sa vidéo, Manon Aubry a reçu le soutien de Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance pour les élections européennes.