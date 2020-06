Une vidéo montrant l'interpellation musclée d'une femme enceinte choque la France. La SNCF se défend et dénonce des "interprétations trompeuses" suite à ces quelques secondes d'images.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux fait le tour de la Toile en France depuis mardi suite à l'arrestation très musclée d'une femme enceinte devant les portiques d’une gare ferroviaire. Sans que la vidéo ne montre la réelle nature de l'arrestation et les motifs qui ont provoqué la rixe, on peut voir cette femme se faire violemment interpeller par des agents de la Sûreté ferroviaire. Plaquée au sol, elle est immobilisée de longs instants malgré ses protestations et celles de personnes autour d’elle, qui alertent les agents en train de l'immobiliser qu’elle est enceinte. Cette scène, qui s’est déroulée mardi dernier à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis près de Paris, a dès lors provoqué l'indignation de nombreux internautes.

Le quotidien français "Le Parisien" explique qu'après l'arrestation, cette dame, enceinte de 7 mois (NdlR : information confirmée par le parquet de Bobigny), a été emmenée à l’hôpital afin d’y subir des examens liés à sa grossesse. Elle a ensuite porté plainte mercredi matin contre les agents. Son compagnon, qui a tenté de la défendre pendant l’interpellation, a quant à lui été placé en garde à vue pour "outrages et violences".

Non-port du masque, crachats et morsures

Mais que s'est-il passé pour que cette navetteuse soit si violemment interpellée ? Mise au courant des faits, la SNCF dénonce des "interprétations trompeuses" et explique par le biais d'un communiqué que le rapport des agents de la sûreté ferroviaire est le suivant : dans les instants précédant le début des vidéos, la jeune femme a été verbalisée pour non-port du masque, crachat et absence de titres de transport. Cette dernière refusait ensuite de quitter la gare malgré les injonctions des agents qui jugeaient son comportement trop "agressif".

Trois des agents visibles sur la vidéo se sont vus délivrer trois jours d'Incapacité temporaire de travail et ont, eux aussi, porté plainte. Deux d'entre eux auraient été mordus, précise le procureur de Bobigny.

La SNCF a également annoncé l'ouverture d'une enquête interne.