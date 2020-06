L'homme politique avait été condamné en mai à cinq ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il avait pu quitter la prison où il était incarcéré le 12 février en raison de son état de santé. Sa famille avait notamment justifié la remise en liberté d'un homme qu'elle estimait n'être plus qu'un "septuagénaire fragile, ayant perdu près de 30 kilos en cinq mois".

La vidéo avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Les images, datant de ce week-end, montrent Patrick Balkany se déhanchant sur du rap à l'occasion de la Fête de la musique. L'homme, sorti de prison il y a quatre mois à cause d'une "dégradation manifeste" de son état de santé, a surpris ses concitoyens en dansant de la sorte, en pleine forme, dans les rues de Levallois-Perret.Une nouvelle vidéo, publiée sur les réseaux sociaux ce mardi 23 juin, laisse à nouveau perplexe les Français. On y voit l'homme de 70 ans danser avec une femme et d'autres concitoyens, toujours à l'occasion de la Fête de la musique. Quelques secondes plus tard, la main de Balkany descend tout doucement vers les fesses de la passante. Tentant de la glisser dans sa poche arrière, il abandonne après quelques essais infructueux. La femme s'empare alors de sa main l'éloignant de son corps, mine de rien, dansant de plus belle.