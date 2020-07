Eric Dupond- Moretti, fraîchement élu ministre français de la Justice, prenait pour la première fois la parole ce mercredi devant l'Assemblée nationale.

"On n’est pas au spectacle." Le ton était donné dès les premières minutes de la première prise de parole du nouveau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, à l'Assemblée nationale. Des cris ont retenti au sein de l'hémicycle que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, n'a pas réussi à faire taire. "C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première (...) On ne juge pas des hommes sur des a priori", a déclaré l'avocat pénaliste faisant face à une vague de contestation. Avant d'ajouter: "Vous me jugerez sur les faits".

L'avocat pénaliste avait déjà été particulièrement observé lors de sa passation de pouvoirs. "Je ne fais la guerre à personne", avait-t-il lancé, au lendemain des déclarations de l'USM, principal syndicat de magistrats, qui avait estimé que "nommer une personnalité aussi clivante et qui méprise à ce point les magistrats, c’est une déclaration de guerre à la magistrature".

D'autres craintes suite à sa nomination avaient été émises quant à son implication dans de nombreux dossiers médiatiques. Celle-ci laisse présager, selon ses détracteurs, d'éventuels conflits d’intérêts.

L'homme, surnommé "Acquittator" en raison du nombre impressionnant d'acquittements qu'il a obtenus, a créé la surprise en devenant le nouveau Garde des Sceaux et le nouveau ministre français de la Justice. Il avait confié dans une interview à La Libre "qu'il ne pourrait jamais faire de politique".