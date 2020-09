"Nous sommes obligés d’occuper la bibliothèque et autres espaces communs pour aménager des nouvelles classes. Et tous les groupes d’élèves ont repris leurs cours selon un protocole strict. Chaque élève occupera tous les jours la même chaise et la même table. Et on a réduit le nombre d’élèves par classe de manière draconienne", déclare Lucila, 48 ans, titulaire d’une classe de 5e (11 ans). C’est ainsi que les écoles ont envahi les gymnases et même certains locaux municipaux.

Lucila travaille au CEIP (centre pour la petite enfance et l’école primaire) Ciudad de Merida, dans la région peu peuplée d’Estrémadure (ouest). Elle insiste sur la détermination des professeurs d’école, mais regrette le manque de matériel de prévention.