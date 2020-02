Elle a répondu aux accusations de racisme sur son compte Facebook.

Un surnom qui ne passe pas



Le documentaire qui a été réalisé à l'époque pour l'émission d'investigation "90 minutes", dans le cadre de la campagne de Patrick Balkany pour les municipales, a refait surface récemment, en pleine crise du coronavirus. Alors que l'on parle de plus en plus d'un "racisme anti-asiatique", de nombreuses associations ont pointé du doigt le discours tenu par Isabelle Balkany à l'époque. "Alors que le coronavirus en France fait plus de racistes que de malades, nous constatons avec désarroi qu'Isabelle Balkany n'a pas attendu 2020 pour humilier publiquement une personne d'origine asiatique", a réagi sur Twitter SOS Racisme. Les internautes n'ont pas manqué également de vilipender la maire par intérim de Levallois-Perret. De son côté, Isabelle Balkany a réfuté toute accusation de racisme. Elle a répondu à la polémique en publiant un cliché d'elle-même accompagnée du fameux collaborateur. "Gros fou rire de "Grain de riz" et "Makrout, graine de semoule"... Comme cela fait du bien de se détendre, a-t-elle écrit sur Facebook. Au prétexte que des "claviers" sont en mal de "buzz" et surtout, en mal de talent, nous voilà, mon vieil ami et moi, au ban du "racisme" pour les surnoms d'amitié que nous nous donnons depuis 35 ans !".



Les images datent de 2002 mais ne manquent pas de soulever l'indignation depuis ce jeudi 8 février. Diffusée lors d'un débat concernant un racisme anti-asiatique sur La Chaîne parlementaire, la vidéo montre Isabelle Balkany, désormais maire de Levallois-Perret, surnommer un de ses collaborateurs asiatiques "grain de riz", avant de lui demander de lui masser le bras."Grain de riz, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a vingt ans. C'est Chirac qui nous a demandé de prendre des boat people dans les villes et il est venu avec toute sa famille", explique l'épouse de Patrick Balkany. "Il a un nom pas possible. Il s'appelle... D'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grain de riz, il est au courrier à la mairie, et toute la mairie l'appelle Grain de riz", ajoute-t-elle encore. "On l'adore, il est extra! C'est vrai que vu de l'extérieur, ça fait bizarre".