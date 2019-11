Venus pour la Biennale de Venise, Sandrine et Alain ne sont pas près d'oublier leur séjour dans la ville des amoureux. Arrivé dimanche sous le soleil, le couple, qui s'est promené sous la pluie lundi, visitant la Biennale, était au restaurant, mardi soir, quand la météo a commencé à sérieusement virer au cauchemar.

" Nous étions à table quand il a commencé à pleuvoir vraiment très fort" , nous raconte Sandrine, qui, prévoyante avait acheté dans la journée les fameuses bottes et guêtres multicolores qui se vendent à tous les coins de rue. Signe que l'Aqua Alta allait arriver… " Il était environ 19h lorsque, dans le restaurant, l'eau a commencé à monter. Et l'on a très vite senti que c'était une situation inhabituelle dans certains quartiers où l'eau ne monte jamais aussi fort. Les serveurs nous ont donné des sacs poubelles à mettre aux pieds avec des élastiques. Au début, on rigole. Mais les Italiens, eux, ne rigolaient pas du tout. En plus, comme il y avait des pannes de courant, plus moyen de payer par électronique. " © AP

Ensuite, il a fallu rejoindre l'hôtel. " On a quand même un peu galéré , poursuit Sandrine. Parce que le vent soufflait fort, l'eau montait et, à certains endroits, elle était bien au-dessus du genou. Les guêtres ne suffisaient plus. Nous sommes rentrés complètement détrempés à l'hôtel. Ce fut encore pire pour nos amis qui, eux, logeaient au bord de la Lagune, près de la place St Marc. Ils ont vraiment paniqué dans cette tempête. Arrivés à leur hôtel, barricadé et sans courant , ils ont dû tambouriner sur la porte pour pouvoir entrer". © AFP

Côté ambiance, le récit n'est guère joyeux. " Il y avait comme un couvre-feu dans toute la ville, signalé par un genre de klaxon pour prévenir les habitants et les touristes ."